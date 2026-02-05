«Верните Минск обратно в цивилизацию» 42 5.02.2026, 10:05

Белорусы возмущены отключением фонарей по распоряжению Лукашенко.

В Беларуси 4 февраля, после критики Александра Лукашенко, изменили режим работы уличного освещения. В Минске, например, фонари включили только в 19.00, хотя стемнело на улице около 18.00. В соцсетях минчане возмущены таким решением энергетиков и требуют включать освещение по старому графику, пишет «Зеркало».

«Серебрянка. Сегодня в Минэрго рассказали, что меняют подход к уличному освещению. Обновлено: ровно в 19.00 освещение улиц включили (от подписчиков)», — сообщил паблик inter.minsk.

«Минск прямо сейчас», — подписал видео newbelarus20.

«Мингорисполком, Минэнерго, верните, пожалуйста, город обратно в цивилизацию. Сегодняшняя тьма на улицах до 19.00 — это фильм ужасов. Свет горел только возле школ, в 18.00 выходит вторая смена — третьи и шестые классы. Если нести фонарики и идти гуськом по ледяным колдобинам — можно и телефон уронить, и руки отморозить, в холод пальцами двигают. Плюс именно в это время очень много взрослых людей возвращаются домой с работы. Вы представляете, насколько увеличится разгул преступности в темноте???» — написала onefineday_yours.

В комментариях под постами об отсутствии уличного освещения пользователи возмущены:

«Всегда с работы ехала и радовалась, когда свет включали, ибо сразу обзор хороший, особенно по улицам, где один светофор через 5 работает, людей на пешеходном переходе вообще не видно, особенно если они в темной одежде. Я со своим зрением единица реально всегда останавливаюсь и всматриваюсь как лох, потому что не дай бог не увидишь, а они на*** нам свет, жесть», — kirilushkina_e.

«Да, при наличии АЭС у нас в стране экономия электричества. Сегодня в Молодечно в 7.00 свет отключили», — ekaterina__korbut.

«И что вы поменяли. Во дворах света нет, ничего не видно!!! Идиотизм! Зачем нам эта атомная станция, если в Минске света во дворах нет, а в деревнях рядом с Минском на дом по три киловатта выделено», — sparishegor.

«Сейчас ехала и очень переживала за пешеходов. Темно и ничего не видно на переходах», — annushka.

«Скользко, дворы плохо почищены, самое время выключить свет. Шла домой, чертыхая все на свете, Минэнерго тоже вспомнила, сразу после коммунальных служб», — nika_k_veronika.

«До 19.00 улица Малинина освещалась только фарами авто и светом из окон домов. То есть по барабану безопасность движения на дорогах и по еще большему барабану безопасность пешеходов, бредущих по частично обледенелым неровным ухабам из снега, которые не были вычищены нормально ранее. Браво! На всех парах мчимся… куда только?» — irina.slysh.7.

«Одним словом, «тихий ужас», не думал, что доживу до таких дней», — vitaliiachapovskii.

«АЭС построили, теперь экономим. Логика? Не слышали», — longerstengis.

«Выезжал из Шабанов в 18.40 и тихо охреневал. Сначала подумал, что апокалипсис настал. В городе нет света, на МКАДе- нет света. Потом в 19.00 засветилось. Аж потеплело на душе», — aliaksandrzhykhar.

Пропагандист провластного телеканала СТВ Григорий Азаренок также поделился своим мнением по поводу освещения.

«Теперь у нас не Лас-Вегас, теперь и нормально, и хорошо. Больше душевности теперь, праведности. В конце концов, вечером дома любовью надо заниматься», — заявил пропагандист.

Напомним, 3 февраля Александр Лукашенко возмутился, что в шесть часов вечера «вся Минская область светится».

— Все на улицах фонари включены, все сияет. Минская область и туда дальше — все горит. В шесть часов вечера. Зачем? Уже в полвосьмого можно отключить утром свет на улице, особенно сейчас, когда света много. Нет — все фонари горят, — сказал Лукашенко.

4 февраля Минэнерго провело совещание, где энергетикам поручили вместе с органами местной власти скорректировать графики уличного освещения с учетом социальных стандартов и особенностей сельских населенных пунктов.

