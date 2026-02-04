Минск после приказа Лукашенко погрузился во тьму 82 4.02.2026, 20:52

Диктатор объявил войну фонарям.

Солнце зашло примерно в шесть вечера, а фонари не включили. Многие минчане пишут в соцсетях, что добирались с работы домой чуть ли не на ощупь. А водители говорят, что всё это очень опасно в большом городе.

Фонари в итоге включили только в семь вечера. До этого почти никакого освещения не было.

Минск «потушили» на следующий день после жалобы Лукашенко. На совещании с чиновниками он возмутился, что города светятся так рано и на свет тратится слишком много денег.

Лукашенко поручил зажигать фонари не раньше семи-восьми вечера и выключать их не позднее семи. Энергетики сразу же принялись исполнять абсурдное поручение Лукашенко.

