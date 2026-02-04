Фонари в Беларуси переведут на «солнечный режим»18
- 4.02.2026, 20:00
Энергетики бросились исполнять абсурдный приказ Лукашенко.
Минэнерго спустя сутки после критики Александра Лукашенко провело совещание по корректировке режимов работы уличного освещения в населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В фокусе обсуждения — эффективное использование электроэнергии как стратегического ресурса при безусловном обеспечении безопасности и комфорта граждан. Поручено вместе с органами местной власти выработать единый подход к установлению графиков уличного освещения с учетом социальных стандартов и особенностей сельских населенных пунктов», — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что новый график освещения улиц будут формировать с учетом времени восхода и захода солнца. Но в приоритете — безопасность людей, а в зонах повышенной опасности — школы, больницы, пешеходные переходы — будет применяться особый режим.
«Управление уличным освещением, в основном, осуществляется в дистанционном формате с использованием программных комплексов, что позволяет оперативно корректировать графики без ручного вмешательства и с учетом особенностей каждой территории», — отметили в Минэнерго.
Напомним, 3 февраля Александр Лукашенко возмутился, что в шесть часов вечера «вся Минская область светится».
— Все на улицах фонари включены, все сияет. Минская область и туда дальше — все горит. В шесть часов вечера. Зачем? Уже в полвосьмого можно отключить утром свет на улице, особенно сейчас, когда света много. Нет — все фонари горят, — сказал Лукашенко.
Он рассказал, что ранее уже давал поручение разобраться с этим вопросом. Как ему доложили, якобы некорректно работают фотоэлементы.
— Чепуха полная. Отрегулируйте эти фотоэлементы, чтобы электричество автоматически с искусственным вашим интеллектом отключалось в 7 часов утра. И загорался свет не в шесть часов вечера, а в восемь. Посчитайте — 4−5 часов (лишних. — Прим. ред.) горит вся страна, светится. Сколько мы тратим денег! Вот ваши подходы, — заявил узурпатор.
— Вы ошалели. Вы ровно страну хотите привести к войне. Ну так имейте в виду, что нам же впереди придется идти. Вам в штурмовых отрядах придется, — добавил Лукашенко.