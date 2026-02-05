Трамп допустил новые авиаудары США по Ирану 1 5.02.2026, 11:26

2,736

Названо условие применения силы.

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран может пытаться восстановить свою ядерную программу после авиаударов США и Израиля, нанесенных в прошлом году.

Об этом говорится в интервью Трампа телеканалу NBC News.

Глава Белого дома, который в июне отдал приказ об ударах по иранским ядерным объектам, не исключил возможности новых военных действий со стороны США.

На вопрос журналиста, стоит ли верховному лидеру Ирана «беспокоиться», Трамп ответил, что ему «следует очень беспокоиться», добавив, что Тегеран сейчас ведет переговоры с Вашингтоном.

По словам президента США, он слышал о попытках Ирана перезапустить ядерный проект, хотя деталей не привел.

Трамп подчеркнул, что в случае возобновления ядерной деятельности США готовы снова применить силу.

В то же время в среду представители США и Ирана подтвердили, что переговоры на высоком уровне состоятся в пятницу в Омане.

Ожидается, что среди ключевых тем будет иранская ядерная программа, а также другие вопросы безопасности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com