В России могут остановиться 70 тысяч лифтов 6 5.02.2026, 11:39

Из-за износа и истечения срока службы.

В ближайшие четыре года в многоквартирных домах по всей России необходимо заменить 70 тыс. лифтов, у которых истек срок службы, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

«Если к 2030-му эти лифты не будут заменены или модернизированы, капремонт не произойдет, эти лифты работать не будут», — сказал глава Минстроя в интервью «России 24». Он также напомнил, что ранее правительство уже продлило срок службы старых подъемных устройств на пять лет — они должны были быть выведены из эксплуатации в феврале 2025 года. Файзуллин подчеркнул, что замена оборудования — это «серьезная работа» для регионов, муниципалитетов и лифтовых организаций.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что в России могут не успеть заменить устаревшие лифты в домах до 2030 года. «В регионах, к сожалению, темпы замены, которые мы сейчас видим, они не позволяют пока надеяться, что эта задача будет выполнена», — сказала депутат. По ее словам, федеральные власти в конце 2025 года списали регионам две трети межбюджетных кредитов, чтобы они направили часть средств на замену лифтов, но этим воспользовались не все субъекты. «Кто-то решил, что у них другие приоритеты», — подчеркнула Разворотнева. В Минстрое ранее оценивали ориентировочную стоимость замены устаревших лифтов в 195 млрд руб., но такой объем средств в программу капремонта не заложен.

Всего в России эксплуатируются около 650 тыс. лифтов. По оценке гендиректора ассоциации «Российское лифтовое объединения» Петра Харламова, замены требуют 110 тыс. устройств. В 2025 году в стране провели около 17,6 тыс. аукционов по закупке новых лифтов, что на 26% больше, чем в предыдущем году. Однако этого недостаточно для решения проблемы, отмечал Харламов. Глава Минстроя сообщал, что в 2026 году планируется заменить еще 19 тыс. лифтов.

Основная проблема при замене лифтового оборудования — дефицит денежных средств у регионов, отмечал гендиректор Щербинского лифтостроительного завода Сергей Фирстов. По его словам, из-за отсутствия денег в ряде субъектов установили настолько низкие закупочные цены на лифты, что не нашли ни одного потенциального поставщика — таким образом в 2025 году сорвалось около 30% аукционов. При этом часть регионов вместо полной замены лифтов ограничивается ремонтов узлов, говорил руководитель проектов практики «Инжиниринг» компании Strategy Partners Дмитрий Арестов.

