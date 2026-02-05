Белорусский комик Евгений Сморигин получил гражданство Украины 8 5.02.2026, 11:40

Для этого пришлось сдать экзамен по украинскому языку.

Белорусский актер, телеведущий, сценарист и продюсер Евгений Сморигин получил гражданство Украины, пишет «Радыё Свабода».

«Я уже тоже украинец. Мне уже гражданство дали», — сказал Евгений Сморигин в видеозаписи, которую разместил на своей странице в Facebook киевский эзотерик Андрей Дуйко.

Евгений Сморигин ранее сообщал, что сдал экзамен по украинскому языку, чтобы получить гражданство Украины. Он живет в Украине более 15 лет, женат на украинской гражданке, с которой воспитывает троих детей.

В Беларуси был участником КВН, вел несколько развлекательных проектов на государственном телеканале ОНТ — в 2009 году он получил государственную премию «Телевершина» в номинации «Лучший ведущий музыкально-развлекательной программы».

Снимался в художественных фильмах, вел передачи на российских телеканалах.

В Украине с 2015 года участвует в проектах «Дизель Студия» — творческого объединения бывших участников украинских команд КВН.

