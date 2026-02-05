Зеленский назвал сроки установления мира в Украине 15 5.02.2026, 11:47

Владимир Зеленский

Киев даже ради окончания войны не согласится вывести свои войска из Донецкой области.

В Абу-Даби с января 2026 года проходят трехсторонние мирные переговоры с участием представителей Украины, США и России.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что война России против Украины может закончиться в 2027 году. Об этом украинский лидер сказал в интервью французскому телеканалу France 2.

По словам Зеленского, главная его задача на данный момент состоит в окончании войны. В связи с этим его «команда сейчас ведет переговоры» (речь идет о трехсторонних мирных переговорах в Абу-Даби между представителями Украины, США и РФ – прим. ред.).

Зеленский подчеркнул, что Киев даже ради окончания войны не согласится вывести свои войска из Донецкой области, так как это противоречит Конституции Украины. Он назвал это «красными линиями» для украинской делегации на мирных переговорах. Даже прекращение огня на существующей сейчас линии соприкосновения президент считает большим компромиссом, на который Украина готова пойти ради окончания войны.

Украинский лидер отметил, что Россия даже во время переговоров о мире продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины и пытается наступать на фронте, неся при этом огромные потери в личном составе. По его мнению, это свидетельствует о том, что российский диктатор Владимир Путин не настроен серьезно на заключение мирного соглашения.

