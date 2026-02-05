Королева Нидерландов пошла служить в армию 4 5.02.2026, 12:16

Максима Соррегьета

Это символический шаг в поддержку обороны Европы.

Королева Нидерландов Максиме, 54 года, официально зачислена в вооруженные силы страны в качестве резервистки — на фоне стремления европейских государств усилить собственную оборону и снизить зависимость от США. «Наша безопасность больше не является чем-то само собой разумеющимся», — говорится в заявлении Королевского дома, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Решение королевы совпадает с общим трендом — страны Европы увеличивают военные бюджеты и обсуждают необходимость более крупной и скоординированной армии Евросоюза.

Военная служба традиционна для многих европейских монарших семей, но обычно проходит в юности. Так, принцесса Ингрид Александра Норвежская завершила 15 месяцев службы, принцесса Елизавета Бельгийская училась в Военной академии, а в Испании принцесса Леонор уже совершила первый самостоятельный военный полет.

автор - Министерство обороны Нидерландов

В Нидерландах это тоже семейная традиция, старшая дочь королевы, принцесса Катарина-Амалия, недавно получила звание капрала после завершения подготовки.

Максима начала обучение в среду, получив начальное звание рядового. Опубликованные снимки показывают, как она тренируется в стрельбе, проходит полосу препятствий и марширует в строю. После окончания курса королева будет произведена в подполковники. Резервисты участвуют в службе неполный рабочий день и привлекаются по необходимости в разных родах войск.

Нидерланды стремятся резко нарастить обороноспособность. Планируется увеличить военные расходы до 3,5% ВВП к 2035 году и расширить численность армии с менее чем 80 тыс. до 122 тыс. военнослужащих.

Кроме того, новое правительство намерено обязать всех 17-летних проходить опрос о желании служить — а при недостаточном интересе рассматривает выборочный призыв.

