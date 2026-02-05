Консервный завод в Толочине допустил дефолт по облигациям

Консервный завод в Толочине допустил дефолт по облигациям7
- 5.02.2026, 12:22
Еще одно белорусское предприятие не смогло рассчитаться с долговыми обязательствами.
Консервный завод в Толочине (Витебская область) столкнулся с финансовыми трудностями. Это следует из документа, опубликованного на Едином портале финансового рынка.
Собственником предприятия является НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству.
Завод не смог выплатить процентный доход по ценным бумагам 9-го и 11-го выпусков, а также досрочно погасить и выплатить проценты по облигациям 10-го выпуска.
Общая задолженность не указана, однако сумма процентов по облигациям, которую предприятие должно было погасить до 30 января, – почти Br36,4 тыс.
Предприятие обязалось закрыть все долги до 1 марта 2026 года. В качестве причины неисполнения обязательств указано затруднительное финансовое положение завода.
Это связно с недопоступлением выручки от реализации продукции из-за неблагоприятных погодных условий вегетационного периода, что сказалось на низкой урожайности картофеля в 2025 году, а также в связи с понижением отпускной цены на зерновые культуры.