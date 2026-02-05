«Морда в экран не поместилась — видно, труженик» 15 5.02.2026, 15:10

Сергей Разживайкин

Белорусы жестко отреагировали на пафосный пост лукашистского функционера.

Зампредседателя минской организации ЛДПБ Сергей Разживайкин попытался примерить образ государственного мужа, но в ответ получил от белорусов «полную панаму» ироничных комментариев, пишет телеграм-канал «Хартия-97%».

Пока чиновник на полном серьезе благодарил за якобы «позитивный настрой», пользователи интересовались: «Кто ты, клоун?», и уточняли, что его пафосный пост — это лишь попытка «подлизать за место возле корыта».

Комментаторы не оценили суровый взгляд функционера, заметив, что с «такой миной только по ночам холодильник открывать», а его преданность системе назвали не гражданской позицией, а «коленно-локтевой».

Итог этой попытки сблизиться с народом оказался предсказуем: вместо поддержки лукашисту «напихали полную панаму», отметив — «какое убожество».

