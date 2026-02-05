13 мая 2026, среда, 14:35
National Review: Иран хочет повернуть время вспять

  • 5.02.2026, 13:51
Но зачем Соединенным Штатам потакать этой фантазии?

Иран стремится откатить дипломатический процесс назад и вернуть переговоры с США к условиям, существовавшим до разрушения его ядерной программы ударами ВВС США. На этом фоне в регионе растет нестабильность. Накануне американский истребитель сбил иранский беспилотник над Аравийским морем после его опасного сближения с авианосцем USS Abraham Lincoln, пишет National Review (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на эскалацию, Тегеран ожидает возобновления прямых переговоров с США. Однако иранские власти дают понять, что обсуждать им почти нечего. Они отказываются включать в переговоры ракетную программу, не предлагают реформ в ответ на критику массовых убийств протестующих и фактически не готовы к уступкам по регионам, где действуют их прокси-группировки.

По данным СМИ, Иран хочет «вернуться» к моменту, когда переговоры были остановлены перед конфликтом с Израилем. Это стремление объяснимо, после уничтожения значительной части иранских сил, ударов по прокси-группам и потери элементов ПВО страна оказалась в ослабленном положении.

Эксперты предупреждают, что Иран пытается выиграть время — пополнить ракетные запасы, подавить протесты и добиться хотя бы частичного снятия санкций. Американская администрация, по их мнению, рискует играть по правилам Тегерана, тогда как режим сейчас слаб как никогда.

