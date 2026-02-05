Украина и РФ в договорились об обмене 314 пленными

Украина и РФ в договорились об обмене 314 пленными2
- 5.02.2026, 14:02
Впервые с октября прошлого года.
Сегодня, 5 февраля, делегации Украины, США и РФ договорились об обмене 314 пленными, который станет первым за последние месяцы.
Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
«Этого результата удалось достичь благодаря детальным и продуктивным мирным переговорам. Хотя впереди еще много работы, такие шаги демонстрируют, что постоянная дипломатическая деятельность приносит ощутимые результаты и способствует усилиям по прекращению войны в Украине», - подчеркнул он.
Уиткофф также отметил, что обсуждения будут продолжаться и анонсировал «дополнительный прогресс» в ближайшие недели.
Напомним, последний обмен военнопленными Украина и Россия провели в октябре 2025 года. Тогда домой вернулись 185 защитников и 20 гражданских.