«Будет просто остров»: военный удивил сроками и сценарием распада России

«Будет просто остров»: военный удивил сроками и сценарием распада России27
- 5.02.2026, 17:54
- 21,064
Это может произойти в ближайшие два года.
Командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили предположил, какие последствия будет иметь для страны-агрессора России развязанная диктатором Путиным война против Украины.
«После Второй мировой немецкое общество подверглось перевоспитанию, и в какой-то степени его перевоспитали, показав, что плохо, а что хорошо. Я не могу сказать, что то же самое произойдет с Россией, потому что российское общество деградировало безвозвратно. Оно стало таким не при правлении кого-то конкретно, а было рождено таким – варварским. Не думаю, что смена власти и политического курса помогут это изменить. Россиянин несет в себе то варварство, которое характерно только для россиян», – сказал он в чате на «Главреде».
По его словам, те условия, в которых россиянам придется жить после завершения войны поражением России, будут тем, чего они достойны.
«Убежден, что Россия начнет распадаться, потому что она состоит из фрагментов, которые чужды друг другу и самой России, например, кавказцы и чукчи. Россия сегодня силой удерживает в заложниках многие народы, которые не хотят быть с ней, и они обязательно должны быть освобождены. Освобождение – это естественный процесс, и этим освобождением, как ни странно, занимается Украина», – отметил Мамулашвили.
По его мнению, все будет точно так же, как это было с Советским Союзом.
«Россия будет дефрагментирована, рассыплется на части – на естественные части, потому что многие народы, которые сейчас входят в состав РФ, не имеют ничего общего с Россией ни в культурном, ни в моральном плане. Просто из-за длительного пребывания в российском плену умы и сердца людей деградировали», – подчеркивает командир.
Мамулашвили считает, что распад России может произойти после того, как Украина победит. Он надеется, что это возможно в ближайшие два года.
«В первую очередь, должны быть освобождены заложники России – народы, входящие в состав РФ. После того как эти народы оттолкнут Россию как неестественную часть, она останется в тех границах, в которых должна существовать – Москва и Московская область. Это будет просто остров, где будут жить варвары», – подытожил командир Грузинского национального легиона.