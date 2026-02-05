Очередной антициклон принесет сильные морозы в Беларусь

Очередной антициклон принесет сильные морозы в Беларусь12
- 5.02.2026, 16:07
Холодный воздух из полярных регионов вновь понизит температуру до −20 градусов.
После слабо морозных пятницы и субботы, со стороны Скандинавии на юг начнет двигаться антициклон «В», который вытеснит теплую воздушную массу на юг. Высокое давление рассеет облака и осадки прекратятся.
По восточной периферии антициклона в наш регион опять рванет холодный воздух из полярных областей РФ. Температуры понизятся: к утру воскресенья по северу Беларуси морозы ниже -15°, а к понедельнику установятся уже привычные нам двадцатки.
Ожидается, что морозный период продлится, как минимум до следующего четверга.