Переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби завершились

5
  5.02.2026, 16:13
  • 18,870
В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом журналистам рассказала пресс-секретарь секретаря СНБО Диана Давитян.

Буданов сделал первое заявление об итогах

Руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов сделал первое заявление об итогах второго раунда переговоров Украины, США и России, которые состоялись в Абу-Даби. Он назвал консультации конструктивными.

«Переговоры прошли действительно конструктивно. Благодарен США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество», - заявил руководитель ОП, который является участником украинской делегации на переговорах, в комментарии РБК-Украина.

Других деталей относительно достигнутых переговоров он пока не раскрыл.

Что известно о переговорах Украина-США-РФ в Абу-Даби

Второй раунд переговоров в формате Украина-США-РФ проходил 4 и 5 февраля и длился два дня. Консультации ежедневно продолжались почти по пять часов.

Переговоры проходили в формате трехсторонних встреч, работы в группах и дальнейшей синхронизации позиций.

Украинская делегация работала в составе Кирилла Буданова, Давида Арахамии, Сергея Кислицы, Андрея Гнатова, Вадима Скибицкого и Александра Бевза.

Американскую сторону представляли посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, а также Джаред Кушнер, Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич.

Российскую делегацию возглавлял начальник ГРУ Игорь Костюков.

После завершения консультаций Уиткофф заявил, что стороны договорились об обмене 314 пленными. Президент Украины Владимир Зеленский накануне говорил о договоренности по обмену и назвал это «значительным результатом».

В то же время прокремлевские СМИ сообщали о новых требованиях Москвы по Донбассу, в частности о желании РФ добиться его международного признания как «российского».

