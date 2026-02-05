13 мая 2026, среда, 17:38
Десять необъяснимых явлений, которые видели астронавты в космосе

  5.02.2026, 16:19
Даже профессионалы могут быть сбиты с толку в условиях невесомости.

Космос полон загадок, и даже опытные астронавты сталкиваются с явлениями, которые ставят ученых в тупик. Вот десять самых странных случаев наблюдений во время орбитальных миссий, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org)

«Меркурий-Атлас-9» – астронавт Гордон Купер заметил зеленоватый светящийся объект, который, казалось, целенаправленно приближался к его капсуле. Наземная станция в Австралии якобы зафиксировала тот же объект на радаре.

«Джемини-4» — астронавт Джим МакДивитт увидел цилиндрический объект с выступом, похожий на «головастика». Позже предположили, что это были отражения в иллюминаторах.

«Аполлон-10» — Астронавты слышали странную «космическую музыку» на обратной стороне Луны. Причиной оказались радиопомехи между модулями.

«Аполлон-11» — астронавт Базз Олдрин заметил свет, который двигался вместе с кораблем. Скорее всего, это были отделившиеся элементы корабля.

«Аполлон-17» — Рон Эванс якобы видел сигарообразный объект длиной 12–14 метров, но подтверждений нет.

«Космические змеи» — астронавт Стори Масгрейв наблюдал белые змееобразные объекты вне шаттла, объяснение – отражения солнечного света от обломков.

«Собачья кость» — астронавт Крис Кэссиди видел объект около МКС, позже объяснено как отсоединившийся антеннный колпак.

«Космические лучи» — Астронавты видят вспышки света в темноте, вызванные космическими лучами, воздействующими на сетчатку.

«Стучащие звуки» — Китайский астронавт Ян Ливэй слышал удары, причина могла быть в термическом расширении или перепаде давления.

«Джемини-7» «Богей» — астронавты Джеймс Ловелл и Фрэнк Борман видели объекты, отличные от известных обломков, впоследствии объяснено как космический мусор.

Даже профессионалы могут быть сбиты с толку в условиях невесомости и отсутствия привычных ориентиров. Многие странные явления получают объяснение после расследований, но некоторые до сих пор остаются загадкой.

