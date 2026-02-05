13 мая 2026, среда, 17:38
Украина вернула из плена 157 защитников

  5.02.2026, 16:27
Состоялся первый за четыре месяца обмен пленными.

Украина и РФ впервые за долгое время провели обмен пленными. Домой удалось вернуть 157 граждан.

Об этом сообщает Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

Таким образом, из российской неволи освобождены 150 военных и 7 гражданских украинцев. Среди освобожденных есть военнослужащие с ранениями.

Домой возвращаются военнослужащие ВСУ, в частности, представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШУ, Воздушных Сил, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов удалось также освободить офицеров.

Уволенные военнослужащие защищали страну на луганском, донецком, харьковском, запорожском, херсонском, сумском, киевском направлениях.

