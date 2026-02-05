Санаторный отдых для белорусов подорожает 11 5.02.2026, 16:38

Цены уравняют с российскими под предлогом «равных прав».

Белорусские санатории готовятся прекратить практику, когда для белорусов отдых стоил дешевле, чем для россиян. Объясняют это единой ценовой политикой для всех граждан так называемого «союзного государства». На практике, похоже, это означает, что белорусам придется платить по российским ценам.

Как сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению Геннадий Болбатовский, вопрос уже решен на уровне Совета министров «союзного государства». Если раньше белорусские санатории традиционно держали более низкие цены для соотечественников, чтобы сделать отдых доступным, то теперь будет иначе.

По словам Болбатовского, «ведется планомерная работа по выработке единой ценовой политики и созданию равных прав для граждан Союзного государства».

«Кстати, это была тема для обсуждения на союзном Совмине в понедельник. Принято решение, то есть последовательно в течение года эту работу завершить», — сказал Болбатовский.

