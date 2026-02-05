Дефицит бюджета России может почти утроиться в 2026 году 2 5.02.2026, 16:45

1,980

Доходы Кремля от нефти стремительно падают.

Дефицит бюджета России к концу 2026 года может вырасти почти в три раза по сравнению с официальными планами на фоне сокращения закупок нефти Индией и увеличения скидок на экспортное сырье, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Об это сообщил источник Reuters, близкий к правительству. По оценкам экономистов правительственного аналитического центра, не предназначенных для публикации, доходы от продажи энергии могут упасть на 18% по сравнению с планом, что приведет к дефициту в диапазоне 3,5–4,4% ВВП вместо запланированных 1,6%. При этом предполагается рост расходов на 4,1–8,4%. Общие доходы бюджета могут снизиться на 6% до 37,9 трлн рублей ($495 млрд).

В январе 2026 года поступления от энергетического сектора снизились вдвое по сравнению с предыдущим годом, достигнув минимального уровня с июля 2020 года — 393,3 млрд рублей ($5,13 млрд). Давление на экономику оказывают западные санкции, высокие процентные ставки и слабость рубля, который в прошлом году укрепился на 45% по отношению к доллару, снижая налоговые поступления, рассчитанные в иностранной валюте.

Источник подчеркнул, что ситуация не является катастрофической и может быть профинансирована за счет резервов — на счетах правительства находится 4,1 трлн рублей, однако при текущих темпах расходования они будут почти исчерпаны в течение года. Финансовые власти, вероятно, будут вынуждены искать решения, включая возможные сокращения расходов, хотя в условиях замедления экономики это может быть ошибкой.

Аналитики Alfa Investment прогнозируют недобор около 3 трлн рублей доходов в 2026 году, что потребует использования до 73% ликвидных резервов. Эксперты ВТБ оценивают возможный отбор 2,5 трлн рублей, оставив лишь 1,6 трлн в качестве «подушки безопасности».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com