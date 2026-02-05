закрыть
13 мая 2026, среда, 17:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дефицит бюджета России может почти утроиться в 2026 году

2
  • 5.02.2026, 16:45
  • 1,980
Дефицит бюджета России может почти утроиться в 2026 году

Доходы Кремля от нефти стремительно падают.

Дефицит бюджета России к концу 2026 года может вырасти почти в три раза по сравнению с официальными планами на фоне сокращения закупок нефти Индией и увеличения скидок на экспортное сырье, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Об это сообщил источник Reuters, близкий к правительству. По оценкам экономистов правительственного аналитического центра, не предназначенных для публикации, доходы от продажи энергии могут упасть на 18% по сравнению с планом, что приведет к дефициту в диапазоне 3,5–4,4% ВВП вместо запланированных 1,6%. При этом предполагается рост расходов на 4,1–8,4%. Общие доходы бюджета могут снизиться на 6% до 37,9 трлн рублей ($495 млрд).

В январе 2026 года поступления от энергетического сектора снизились вдвое по сравнению с предыдущим годом, достигнув минимального уровня с июля 2020 года — 393,3 млрд рублей ($5,13 млрд). Давление на экономику оказывают западные санкции, высокие процентные ставки и слабость рубля, который в прошлом году укрепился на 45% по отношению к доллару, снижая налоговые поступления, рассчитанные в иностранной валюте.

Источник подчеркнул, что ситуация не является катастрофической и может быть профинансирована за счет резервов — на счетах правительства находится 4,1 трлн рублей, однако при текущих темпах расходования они будут почти исчерпаны в течение года. Финансовые власти, вероятно, будут вынуждены искать решения, включая возможные сокращения расходов, хотя в условиях замедления экономики это может быть ошибкой.

Аналитики Alfa Investment прогнозируют недобор около 3 трлн рублей доходов в 2026 году, что потребует использования до 73% ликвидных резервов. Эксперты ВТБ оценивают возможный отбор 2,5 трлн рублей, оставив лишь 1,6 трлн в качестве «подушки безопасности».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин