В Дроздах продают коттедж почти за $3 млн

В Дроздах продают коттедж почти за $3 млн16
Как он выглядит внутри.
В престижном и недосягаемом для простых людей уголке Минска — Дроздах — выставили на продажу трехэтажный дом, пишет Onlíner. Визуально он выглядит довольно лаконично и не удивляет какими-то новомодными архитектурными изысками, дизайн помещений по-домашнему уютный. А вот стоимость у объекта амбициозная — $2 870 000. Как он устроен внутри?
Особняк стоит на окраине поселка и граничит с лесопарковой зоной — уединенность обеспечена. Зеленые ограждения и высокие деревья во дворе также создают ощущение приватности. В объявлении этот момент подчеркивается:
— Дом расположен в Центральном районе Минска, в Дроздах — месте, где сочетаются тишина природного окружения и быстрый доступ ко всей городской инфраструктуре. Это не просто коттедж, а частная усадьба, рассчитанная на комфортную жизнь семьи, прием гостей и отдых в своем ритме.
Большой участок с ландшафтным дизайном создает ощущение уединенности и спокойствия, которое особенно ценится в центральной части города. Формат участка позволяет наслаждаться природой, не жертвуя безопасностью и удобством городской жизни.
Площадь дома — 555 кв. м. На планировке видно, что кроме трех основных этажей, есть еще и цокольный. Рядом с коттеджем стоит шале площадью 80 кв. м — в нем предусмотрена терраса, кухня и камин.
— Пространство дома организовано так, чтобы каждый метр работал на удобство: светлая гостиная с панорамными окнами, кухня-столовая для семейных и дружеских встреч, мастер-спальни с собственными санузлами, отдельные комнаты под кабинет, детские или гостевые зоны. В доме предусмотрено все для комфортного проживания большой семьи.
Интерьеры:
Стоит особняк $2 870 000.