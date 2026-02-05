13 мая 2026, среда, 17:38
В Дроздах продают коттедж почти за $3 млн

16
  • 5.02.2026, 16:56
  • 10,388
Как он выглядит внутри.

В престижном и недосягаемом для простых людей уголке Минска — Дроздах — выставили на продажу трехэтажный дом, пишет Onlíner. Визуально он выглядит довольно лаконично и не удивляет какими-то новомодными архитектурными изысками, дизайн помещений по-домашнему уютный. А вот стоимость у объекта амбициозная — $2 870 000. Как он устроен внутри?

Особняк стоит на окраине поселка и граничит с лесопарковой зоной — уединенность обеспечена. Зеленые ограждения и высокие деревья во дворе также создают ощущение приватности. В объявлении этот момент подчеркивается:

— Дом расположен в Центральном районе Минска, в Дроздах — месте, где сочетаются тишина природного окружения и быстрый доступ ко всей городской инфраструктуре. Это не просто коттедж, а частная усадьба, рассчитанная на комфортную жизнь семьи, прием гостей и отдых в своем ритме.

Большой участок с ландшафтным дизайном создает ощущение уединенности и спокойствия, которое особенно ценится в центральной части города. Формат участка позволяет наслаждаться природой, не жертвуя безопасностью и удобством городской жизни.

Площадь дома — 555 кв. м. На планировке видно, что кроме трех основных этажей, есть еще и цокольный. Рядом с коттеджем стоит шале площадью 80 кв. м — в нем предусмотрена терраса, кухня и камин.

— Пространство дома организовано так, чтобы каждый метр работал на удобство: светлая гостиная с панорамными окнами, кухня-столовая для семейных и дружеских встреч, мастер-спальни с собственными санузлами, отдельные комнаты под кабинет, детские или гостевые зоны. В доме предусмотрено все для комфортного проживания большой семьи.

Интерьеры:

Стоит особняк $2 870 000.

