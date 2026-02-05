Удар по ядерной доктрине РФ
- Александр Коваленко
- 5.02.2026, 17:10
Как ракеты «Фламинго» пробили эшелонированную российскую ПВО.
Я думаю все OSINTеры и мониторинговые группы в ближайшие сутки будут активно форсить спутниковые снимки полигона «Капустин Яр». Уверен, в ближайшее время мы увидим первые снимки в открытых источниках и выводы относительно результативности ударов «Фламинго».
Но на сегодняшний день я могу сказать о том, что удары по полигону «Капустин Яр» — это удар по стратегическому объекту высочайшей важности. По факту, это единственный полигон в России, обеспечивающий высокий уровень испытаний новых ракет и ракетных технологий, а также его боевое применение для запуска МБР. Конечно, есть и другие, но не обеспечивающие той широкой функциональности, как «Капустин Яр».
По факту, Украина в очередной раз показала всему миру, Что российской ядерной доктриной можно на самом деле сделать… а точнее, что ею можно подтереть.
Особенность таких ударов заключается и в том, что ракета «Фламинго» имела возможность прорвать российскую эшелонированную ПВО и ударить по настолько важному объекту, приведя его сейчас, фактически, в состояние опасной зоны с повышенными рисками и фактической неработоспособностью.
Завершался 4-й год полномасштабного вторжения в Украине, полигон «Капустин Яр» вышел из чата…
Ждем-с спутниковую верификацию. А возможно, и фото с места событий.
Александр Коваленко, Telegram