Удар по ядерной доктрине РФ Александр Коваленко

5.02.2026, 17:10

6,900

Как ракеты «Фламинго» пробили эшелонированную российскую ПВО.

Я думаю все OSINTеры и мониторинговые группы в ближайшие сутки будут активно форсить спутниковые снимки полигона «Капустин Яр». Уверен, в ближайшее время мы увидим первые снимки в открытых источниках и выводы относительно результативности ударов «Фламинго».

Но на сегодняшний день я могу сказать о том, что удары по полигону «Капустин Яр» — это удар по стратегическому объекту высочайшей важности. По факту, это единственный полигон в России, обеспечивающий высокий уровень испытаний новых ракет и ракетных технологий, а также его боевое применение для запуска МБР. Конечно, есть и другие, но не обеспечивающие той широкой функциональности, как «Капустин Яр».

По факту, Украина в очередной раз показала всему миру, Что российской ядерной доктриной можно на самом деле сделать… а точнее, что ею можно подтереть.

Особенность таких ударов заключается и в том, что ракета «Фламинго» имела возможность прорвать российскую эшелонированную ПВО и ударить по настолько важному объекту, приведя его сейчас, фактически, в состояние опасной зоны с повышенными рисками и фактической неработоспособностью.

Завершался 4-й год полномасштабного вторжения в Украине, полигон «Капустин Яр» вышел из чата…

Ждем-с спутниковую верификацию. А возможно, и фото с места событий.

Александр Коваленко, Telegram

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com