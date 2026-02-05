13 мая 2026, среда, 17:49
Каким будет открытие зимних Олимпийских игр 2026

  • 5.02.2026, 17:29
Мэрайя Кэри, Андреа Бочелли, 3,5 тысячи атлетов и, возможно, Том Круз.

В пятницу в Италии стартуют Зимние Олимпийские игры «Милан–Кортина 2026». Главным событием станет грандиозная церемония открытия на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, рассчитанном на 76 тысяч зрителей. Шоу начнется в 20:00 по местному времени и будет проходить одновременно в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а также в других олимпийских локациях региона, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

Хедлайнерами вечера станут исполнители Мэрайя Кэри и Андреа Бочелли. В программе участвуют 3,500 спортсменов и свыше 1,300 артистов. Среди заявленных исполнителей.

За церемонию отвечает Марко Балич — один из самых опытных режиссеров Олимпийских шоу, работавший над церемониями в Солт-Лейк-Сити, Турине, Сочи и Рио. Он обещает «простоту и подлинность» в духе итальянского стиля. Впервые в истории Олимпиад будут зажжены два котла огня — в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Их конструкции, вдохновленные Леонардо да Винчи, будут «оживать», реагируя на музыку Роберто Каччапальи.

СМИ активно обсуждают возможное появление Тома Круза — он может повторить эффектный трюк, совершенный на Олимпиаде-2024 в Париже.

Среди официальных гостей ожидаются вице-президент США Джей Ди Вэнс, генсек ООН Антониу Гутерриш, принцесса Анна и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

