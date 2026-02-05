Иран захватил в Персидском заливе два нефтяных танкера

Иран захватил в Персидском заливе два нефтяных танкера4
- 5.02.2026, 17:38
Все члены экипажей арестованы.
Иран задержал два танкера по подозрению в контрабанде топлива в Персидском заливе. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars, близкое к Корпусу стражей Исламской революции.
При осмотре судов было обнаружено более 1 млн л контрабандного топлива, заявили иранские военные.
На бортах находились 15 членов экипажа, это граждане иностранных государств, говорится в сообщении. Их передали представителям судебных органов для возбуждения уголовного дела, указало агентство.