Иран захватил в Персидском заливе два нефтяных танкера 4 5.02.2026, 17:38

13,048

Все члены экипажей арестованы.

Иран задержал два танкера по подозрению в контрабанде топлива в Персидском заливе. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars, близкое к Корпусу стражей Исламской революции.

При осмотре судов было обнаружено более 1 млн л контрабандного топлива, заявили иранские военные.

На бортах находились 15 членов экипажа, это граждане иностранных государств, говорится в сообщении. Их передали представителям судебных органов для возбуждения уголовного дела, указало агентство.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com