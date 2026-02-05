13 мая 2026, среда, 19:09
Эксперты заметили аномалию на рынке труда Беларуси

  • 5.02.2026, 17:47
О чем идет речь?

В Беларуси, по официальным данным, в отличие от большинства европейских стран не пользуются спросом новые форматы работы – удаленная работа, неполная неделя или частичная занятость. Внимание на это обратили эксперты проекта «Нашы грошы». Этому у них есть несколько объяснений.

Исследователи отмечают, что согласно статистике, новой массовой нормой такой подход к работе так и не стал: доля занятых, работающих неполный рабочий день, за десятилетие не растет, а медленно сползает вниз. По данным Белстата, пик частичной занятости пришелся на 2015 год – 2,4%, а к 2024-му показатель снизился до 1,8%. В результате в Беларуси и далее доминирует полная ставка – и для работников, и для работодателей.

Наиболее снизилась неполной занятость у женщин: с 3,1% до 2,4%. У мужчин показатель остается все время в коридоре 1,0–1,6% (сейчас 1,1%). Соответственно все больше женщин работает на полной ставке, что формально усиливает их присутствие на рынке труда и потенциально поддерживает доходы домашних хозяйств, а с другой стороны сужает возможность семей регулировать нагрузки.

В этом плане Беларусь сильно контрастирует с Европой. По данным Eurostat, в 2024 году в ЕС 17,1% занятых работали частично, и женщины гораздо чаще мужчин – 27,8% против 7,7%. Более того, в ЕС в 2024 году 31,7% занятых женщин 25–54 лет с детьми работали неполный день (у мужчин с детьми – 5,1%). А в Германии среди женщин с детьми частичная занятость превышает даже 65%.

В чем причина?

Эксперты объясняют белорусскую аномалию несколькими причинами. С одной стороны, экономика и работодатели могут до сих пор быть «заточенными» под стабильный режим, из-за чего полная занятость остается достижимой нормой, а не исключением. С другой, это может объясняться тем, что жить «на половину ставки» все труднее, а предложений с гибкими графиками мало – особенно в массовых секторах и за пределами больших городов.

По словам исследователей, в случае если женщины все чаще уходят в полную занятость, то как тогда закрывается уход за детьми и быт – особенно, когда рынок труда почти не дает гибких форм как массового решения. По их мнению, в белорусских условиях это может решаться перераспределением нагрузки внутри семьи, помощью родственников, неформальными договоренностями с работодателем или просто хронической перегрузкой.

«В результате статистика может показывать «нормализацию» полной занятости, но на уровне жизни это может означать и рост скрытых затрат – для здоровья, качества занятости, карьерных решений и демографических планов», – говорят эксперты.

Поэтому, подчеркивают они, маленькая доля частичной занятости может свидетельствовать о том, что «у людей слишком мало вариантов, чтобы избирать баланс, им приходится выживать».

