13 мая 2026, среда, 19:10
На МТЗ заморозили трактор «Беларус»

  • 5.02.2026, 17:58
Необычный эксперимент провели при температуре минус 25 градусов.

На МТЗ провели необычный видеоэксперимент с морозом. Работники предприятия решили проверить, сможет ли завестись трактор «Беларус» при температуре −25 °C.

Чтобы задача не была слишком простой, технику сначала полностью облили водой из шланга, в результате чего она покрылась сплошной ледяной коркой и выглядела как настоящий ледяной экспонат. Чтобы попасть в кабину, герою ролика даже пришлось взять топор.

Однако, несмотря на лед и сосульки по всему корпусу, двигатель без труда завелся и начал спокойно и ровно работать. После этого трактор без проблем тронулся с места и поехал по территории завода.

@belarustractors_official Завести BELARUS после полной заморозки. Миф и реальность? ♬ оригинальный звук - Belarustractors_official

Африканский позор Путина
Россия может потерять треть своих территорий
Путин три дня молчал
Дальше начинается невидимое
