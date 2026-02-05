На МТЗ заморозили трактор «Беларус»19
- 5.02.2026, 17:58
Необычный эксперимент провели при температуре минус 25 градусов.
На МТЗ провели необычный видеоэксперимент с морозом. Работники предприятия решили проверить, сможет ли завестись трактор «Беларус» при температуре −25 °C.
Чтобы задача не была слишком простой, технику сначала полностью облили водой из шланга, в результате чего она покрылась сплошной ледяной коркой и выглядела как настоящий ледяной экспонат. Чтобы попасть в кабину, герою ролика даже пришлось взять топор.
Однако, несмотря на лед и сосульки по всему корпусу, двигатель без труда завелся и начал спокойно и ровно работать. После этого трактор без проблем тронулся с места и поехал по территории завода.
@belarustractors_official Завести BELARUS после полной заморозки. Миф и реальность? ♬ оригинальный звук - Belarustractors_official