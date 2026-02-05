В Финском заливе взорвалось судно, шедшее в порт Петербурга 11 5.02.2026, 18:03

После взрыва на борту вспыхнул пожар.

В акватории Финского залива на подходе к Санкт-Петербургу произошел взрыв на контейнеровозе MSC Giada III с 22 членами экипажа на борту, который шел в город из бельгийского Антверпена. Об этом сообщил телеграм-канал MNS со ссылкой на свой источник.

Взрыв в моторном отсеке судна, которое ходит под флагом Либерии, раздался, когда оно оказалось в Невской губе. После этого вспыхнул пожар и огонь охватил палубную надстройку. По данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, которые приводит The Insider, последний сигнал о местоположении контейнеровоза поступил около 19:30 4 февраля, после чего он пропал с радаров. Утром 5 февраля судно появилось в порту Петербурга.

Возгорание на борту тушили несколько часов — на помощь пострадавшим из петербургского порта прибыли аварийно-спасательное судно «Спасатель Карев» и ледокол «Семен Дежнев». Контейнеровоз отбуксировали в порт Санкт-Петербург. Повреждения в корпусе MSC Giada III и разлива топлива не зафиксировано. Капитан судна — гражданин РФ, остальные члены команды — граждане Мьянмы, никто не пострадал, пишет MNS. Силовики выясняют причину взрыва.

Согласно данным отслеживания судов, 21 января контейнеровоз вышел из порта города Агадир (Марокко), после чего направился в Бельгию. 31 января он взял курс на Петербург. Владелец судна — либерийская Sky Limits Shipping & Trading, а его оператор — Msc Mediterranean Shipping Co (зарегистрирована в Швейцарии). Официальных комментариев по инциденту от российский властей пока не было.

