В детских садах Беларуси за пять лет стало на четверть меньше детей

В детских садах Беларуси за пять лет стало на четверть меньше детей14
- 5.02.2026, 18:15
Страна стремительно входит в демографический кризис.
В Беларуси существенно уменьшилось количество воспитанников учреждений дошкольного образования. А также самих таких учреждений. Об этом со ссылкой на данные Национального статистического комитета сообщает Thinktanks.
По данным Белстата, в 2025 году в детских садах количество воспитанников составило 321 000. Это на четверть меньше, чем было в 2020 году (424 000). Только за год, по сравнению с 2024 годом, их стало меньше на 17 300.
Также существенно снизилась нагрузка на детские сады. Если в 2020 году на 100 мест приходилось 110 детей дошкольного возраста, то сейчас – только 98 детей. Например, в Минске 97 детей на 100 мест. Только на Брестчине и Гродненщине количество детей по-прежнему превосходит количество мест в детских садах (101 ребенок).
Самих детских садов в Беларуси также стало меньше до 3653, хотя годом ранее их было на 68 больше. Прежде всего закрылись сады на селе. А вот в Минске за пять лет стало на 12 садов больше.
Воспитателей в 2025 году в стране насчитывалось 54 300, или на 790 меньше, чем в позапрошлом году.
Количество школьников также уменьшается: сейчас их 1,059 млн, что на 21 500 меньше, чем годом ранее. Однако по сравнению с 2020 годом учащихся в школах стало больше на 700, что объясняется ростом рождаемости в середине 2010-х, после чего началось ее стремительное снижение.