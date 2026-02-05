закрыть
13 мая 2026, среда, 19:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Самая привлекательная модель Toyota Prius уже готовится к обновлению

4
  • 5.02.2026, 18:29
  • 3,546
Самая привлекательная модель Toyota Prius уже готовится к обновлению

Популярный гибрид ждет легкий рестайлинг.

Спустя три года после впечатляющего «обновления имиджа» Toyota Prius снова готовится к изменениям. Пятое поколение модели, вышедшее в 2023 году, значительно преобразило некогда скучный гибрид — машина стала ниже, шире и заметно эффектнее на дороге, что привлекло новую аудиторию, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

В салоне также произошел качественный скачок — улучшенные материалы и современная компоновка сделали Prius полноценным компакт-каром, а не просто «зеленым» транспортом.

Теперь, по данным японских СМИ, Toyota готовит легкое обновление модели. По информации Creative Trend, дилеры в Японии прекратят принимать заказы на текущий Prius уже в феврале 2026 года. Летний сезон того же года, как ожидается, принесет рестайлинг.

Речь идет не о полном редизайне, серьезных внешних или внутренних изменений не предвидится. Обновления будут точечными — вероятны небольшие косметические корректировки, расширение списка опций и обновление технологий или показателей эффективности.

Toyota стремится сохранить успех нынешнего Prius, освежив модель, но не ломая удачную формулу, которая подарила гибриду вторую молодость.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин