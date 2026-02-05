Самая привлекательная модель Toyota Prius уже готовится к обновлению 4 5.02.2026, 18:29

3,546

Популярный гибрид ждет легкий рестайлинг.

Спустя три года после впечатляющего «обновления имиджа» Toyota Prius снова готовится к изменениям. Пятое поколение модели, вышедшее в 2023 году, значительно преобразило некогда скучный гибрид — машина стала ниже, шире и заметно эффектнее на дороге, что привлекло новую аудиторию, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

В салоне также произошел качественный скачок — улучшенные материалы и современная компоновка сделали Prius полноценным компакт-каром, а не просто «зеленым» транспортом.

Теперь, по данным японских СМИ, Toyota готовит легкое обновление модели. По информации Creative Trend, дилеры в Японии прекратят принимать заказы на текущий Prius уже в феврале 2026 года. Летний сезон того же года, как ожидается, принесет рестайлинг.

Речь идет не о полном редизайне, серьезных внешних или внутренних изменений не предвидится. Обновления будут точечными — вероятны небольшие косметические корректировки, расширение списка опций и обновление технологий или показателей эффективности.

Toyota стремится сохранить успех нынешнего Prius, освежив модель, но не ломая удачную формулу, которая подарила гибриду вторую молодость.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com