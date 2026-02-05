Самая привлекательная модель Toyota Prius уже готовится к обновлению

Самая привлекательная модель Toyota Prius уже готовится к обновлению4
- 5.02.2026, 18:29
Популярный гибрид ждет легкий рестайлинг.
Спустя три года после впечатляющего «обновления имиджа» Toyota Prius снова готовится к изменениям. Пятое поколение модели, вышедшее в 2023 году, значительно преобразило некогда скучный гибрид — машина стала ниже, шире и заметно эффектнее на дороге, что привлекло новую аудиторию, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
В салоне также произошел качественный скачок — улучшенные материалы и современная компоновка сделали Prius полноценным компакт-каром, а не просто «зеленым» транспортом.
Теперь, по данным японских СМИ, Toyota готовит легкое обновление модели. По информации Creative Trend, дилеры в Японии прекратят принимать заказы на текущий Prius уже в феврале 2026 года. Летний сезон того же года, как ожидается, принесет рестайлинг.
Речь идет не о полном редизайне, серьезных внешних или внутренних изменений не предвидится. Обновления будут точечными — вероятны небольшие косметические корректировки, расширение списка опций и обновление технологий или показателей эффективности.
Toyota стремится сохранить успех нынешнего Prius, освежив модель, но не ломая удачную формулу, которая подарила гибриду вторую молодость.