Зеленский: После прекращения огня Украина сохранит 800-тысячную армию 2 5.02.2026, 18:33

Украинских военных будут поощрять высокими зарплатами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после прекращения огня Украина будет располагать 800-тысячной армией. Для этого украинских военных будут поощрять высокими зарплатами.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление Зеленского во время его совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве.

«Будем беречь нашу армию в 800 тысяч, будем поощрять высокими зарплатами даже на первой линии во время прекращения огня», - подчеркнул президент Украины.

