ГАИ призвала белорусов не паниковать в ближайшие дни

ГАИ призвала белорусов не паниковать в ближайшие дни5
- 5.02.2026, 18:39
- 15,026
Что случилось?
В ГАИ Брестчины призвали водителей не паниковать на дорогах в ближайшие дни. Дело в том, что там возможны заносы из-за изменения погоды – в стране уже теплеет.
Синоптики прогнозируют увеличение температуры до слабого «плюса». Днем снег начнет таять, а по ночам, когда заморозки возьмут свое, станет покрываться ледяной коркой. Это «классические ловушки» зимы, отметили в Госавтоинспекции.
В чем опасность тонкого льда
Он внешне похож на лужи или мокрый асфальт, особенно в темное время суток. Этот оптический обман крайне опасен для водителей и пешеходов.
Не паниковать и не допускать резкого торможения
Водителям прежде всего нужно избегать резких движений. «При заносе – не паниковать и не тормозить резко, чтобы не допустить полную потерю контроля», – продолжили в ГАИ.
Главными правилами безопасности там назвали:
уменьшение скорости,
отказ от резких маневров,
использование зимних шин.
По причине сильного увеличения тормозного пути и ухудшения управляемости машины водителям нужно быть особо осторожными при гололедице.
Ходить «шаркающими» шагами и достать руки из карманов
Есть у ГАИ также правила для пешеходов:
надевать обувь на рифленой («тракторной») подошве,
ходить «шаркающими» шагами,
достать руки из карманов для равновесия,
в темное время суток – обязательно фликер,
обходить блестящие участки, металлические крышки люков и наклонные поверхности.
Если поскользнулись на улице, важно постараться присесть, сгруппироваться и перекатиться, чтобы смягчить удар. Но если можно остаться дома в ближайшие дни, лучше так и сделать, добавили в ГАИ.