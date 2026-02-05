ГАИ призвала белорусов не паниковать в ближайшие дни 5 5.02.2026, 18:39

15,026

Что случилось?

В ГАИ Брестчины призвали водителей не паниковать на дорогах в ближайшие дни. Дело в том, что там возможны заносы из-за изменения погоды – в стране уже теплеет.

Синоптики прогнозируют увеличение температуры до слабого «плюса». Днем снег начнет таять, а по ночам, когда заморозки возьмут свое, станет покрываться ледяной коркой. Это «классические ловушки» зимы, отметили в Госавтоинспекции.

В чем опасность тонкого льда

Он внешне похож на лужи или мокрый асфальт, особенно в темное время суток. Этот оптический обман крайне опасен для водителей и пешеходов.

Не паниковать и не допускать резкого торможения

Водителям прежде всего нужно избегать резких движений. «При заносе – не паниковать и не тормозить резко, чтобы не допустить полную потерю контроля», – продолжили в ГАИ.

Главными правилами безопасности там назвали:

уменьшение скорости,

отказ от резких маневров,

использование зимних шин.

По причине сильного увеличения тормозного пути и ухудшения управляемости машины водителям нужно быть особо осторожными при гололедице.

Ходить «шаркающими» шагами и достать руки из карманов

Есть у ГАИ также правила для пешеходов:

надевать обувь на рифленой («тракторной») подошве,

ходить «шаркающими» шагами,

достать руки из карманов для равновесия,

в темное время суток – обязательно фликер,

обходить блестящие участки, металлические крышки люков и наклонные поверхности.

Если поскользнулись на улице, важно постараться присесть, сгруппироваться и перекатиться, чтобы смягчить удар. Но если можно остаться дома в ближайшие дни, лучше так и сделать, добавили в ГАИ.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com