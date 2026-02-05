13 мая 2026, среда, 19:10
Лауреат Нобелевской премии мира объявила голодовку в иранской тюрьме

  • 5.02.2026, 18:45
Наргес Мохаммади

Правозащитницу Наргес Мохаммади незаконно содержат под стражей.

Иранская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади начала новую голодовку в знак протеста против ее, как она утверждает, незаконного содержания под стражей, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

53-летнюю Мохаммади, известную борьбой за демократию и права женщин, неоднократно арестовывали по обвинениям в угрозе национальной безопасности. В 2023 году она уже держала голодовку, заявляя, что ей отказывают в медицинской помощи. В 2024 году ее ненадолго отпустили из тюрьмы для лечения, однако в декабре она вновь была задержана.

По словам семьи, Мохаммади с понедельника протестует против заключения, тяжелых условий содержания и отсутствия связи с родными и адвокатами — проблем, с которыми сталкиваются многие политзаключенные в Иране.

Лауреат Нобелевской премии мира 2023 года получила награду заочно. В тот момент она отбывала десятилетний срок в тюрьме Эвин. Ее близкие отмечают, что Мохаммади страдает серьезными заболеваниями сердца и легких и нуждается в специальном лечении после перенесенной операции, в котором ей отказывают.

Семья утверждает, что после декабрьского ареста ее жестоко избили, и дважды приходилось доставлять в отделение неотложной помощи. С тех пор ей не разрешают связываться с родными.

На фоне продолжающихся в стране репрессий ситуация Мохаммади вызывает все большую тревогу. По данным правозащитников, в ходе подавления протестов были убиты тысячи людей, а десятки тысяч задержаны без доступа к адвокатам.

