13 мая 2026, среда, 19:23
На свободу вышел преподаватель катехизиса из кафедрального костела Владислав Белодед

  • 5.02.2026, 19:07
Политзаключенный провел за решеткой более двух с половиной лет.

Преподавателя катехизиса из кафедрального костела Владислава Белодеда задержали 31 мая 2023‑го и сначала бросили за решетку на 45 суток по обвинению в распространении «экстремистских материалов».

После суток на Белодеда завели уголовное дело. Его судили по четырем статьям.

Итоговый приговор — три года заключения, которые Владислав отбывал в шкловской колонии №17. Он был освобожден в январе 2026 года, когда полностью отбыл срок.

В 2020‑м Владислав вместе с другими верующими публично молился за мир в Беларуси. До задержания имя Белодеда упоминали в нескольких «русскомирских» статьях о «связи» белорусского католичества и организаторов протестов.

