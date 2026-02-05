На свободу вышел преподаватель катехизиса из кафедрального костела Владислав Белодед 5.02.2026, 19:07

Владислав Белодед

Политзаключенный провел за решеткой более двух с половиной лет.

На свободу вышел преподаватель катехизиса из кафедрального костела Владислав Белодед.

Преподавателя катехизиса из кафедрального костела Владислава Белодеда задержали 31 мая 2023‑го и сначала бросили за решетку на 45 суток по обвинению в распространении «экстремистских материалов».

После суток на Белодеда завели уголовное дело. Его судили по четырем статьям.

Итоговый приговор — три года заключения, которые Владислав отбывал в шкловской колонии №17. Он был освобожден в январе 2026 года, когда полностью отбыл срок.

В 2020‑м Владислав вместе с другими верующими публично молился за мир в Беларуси. До задержания имя Белодеда упоминали в нескольких «русскомирских» статьях о «связи» белорусского католичества и организаторов протестов.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com