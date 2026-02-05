Мощнее ATACMS и достанет до Москвы: что известно о новой украинской ракете FP-9 14 5.02.2026, 19:15

23,636

В настоящее время ракеты проходят финальные испытания.

Украинская оборонная компания Fire Point готовит к постановке на вооружение баллистические ракеты FP-7 и FP-9. Новые разработки значительно дешевле западных аналогов, а их дальность позволяет поражать стратегические объекты в глубоком тылу РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью соучредителей компании Ирины Терех и Дениса Штилермана для Deutsche Welle.

По словам разработчиков, ракета FP-7 является бюджетным аналогом американской системы ATACMS. Он имеет дальность до 300 км и предназначена для высокоточных ударов на короткие дистанции.

Более мощная модификация - FP-9 - способна поражать цели на расстоянии 800-850 км и несет боевую часть весом 800 кг.

«800 километров – это Москва, это Петербург», - подчеркнул Штилерман.

В свою очередь Терех отметила, что в отличие от беспилотников или крылатых ракет, баллистические снаряды имеют гораздо более высокий шанс пробить три контура ПВО вокруг российской столицы.

«Намного легче баллистикой будет поражать Москву. Надо понимать, что ни крылатые ракеты, ни беспилотники в каком-то большом проценте, который может нанести значительное поражение Москве или ее инфраструктуре, не долетят. Поэтому единственная надежда на баллистику с большой скоростью попадания в цель. Более 1200 метров в секунду», - заявила она.

В настоящее время ракеты проходят финальные испытания. Однако ожидается, что кодификация и официальное принятие на вооружение они пройдут уже в феврале этого года.

Скорость разработки объясняют отсутствием бюрократии и упрощением процедур для оборонного сектора Украины (речь, в частности, о постановлении №256 от марта 2022 года). Для сравнения: аналогичные программы во Франции или РФ длились более 15 лет.

«Даже страны с большим опытом с мощной ракетной программой тратили десятки лет для того, чтобы создать баллистические ракеты. Франция, например, с ее баллистической ракетой М51 потратила 15 лет. С-400 - российский комплекс разрабатывался тоже 15 лет», - отметил Штилерман.

Приоритетом Fire Point на текущий год является развитие баллистического вооружения, а в перспективе двух-трех лет - построение противобаллистического щита ПВО для всей Европы.

Эта оборонная система будет функционировать на базе открытой архитектуры, что обеспечит полную независимость программного обеспечения от конкретных производителей или стран.

Одной из ключевых задач проекта является радикальное удешевление ПВО. В настоящее время сбитие одной российской ракеты «Искандер» обходится примерно в 6 млн долларов, однако Fire Point стремится снизить эту цену до 1-1,5 млн долларов.

Такого результата планируется добиться благодаря использованию ракеты FP-7. Она является композитной и значительно более дешевой версией аналогов системы С-400, имеет упрощенное управление и защищена от любого дистанционного вмешательства или отключения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com