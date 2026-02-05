Лазеры на трассах: М1 и М4 оснастят системой оповещения 2 5.02.2026, 19:23

Из-за сложной дорожно-транспортной обстановки.

В Беларуси на трассах М1 и М4 в 2026 году появится зелено-красная лазерная система светового оповещения. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник УВД Миноблисполкома Андрей Любимов, пишет БелТА.

Как отметил Любимов, в прошлом году на территории области наблюдалась сложная дорожно-транспортная обстановка по всем основным показателям аварийности. В области было зарегистрировано 741 ДТП, в которых 115 человек погибли и 823 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

«В ходе надзора за дорожным движением выявлено более 319 тыс. нарушений ПДД, из которых 53,9 тыс. совершено пешеходами и велосипедистами, в том числе 9,3 тыс. — нетрезвыми. Установлено 2,2 тыс. фактов нахождения за рулем пьяных водителей, по вине которых совершено 60 ДТП, в которых 21 человек погиб и 65 получили телесные повреждения», — рассказал Андрей Любимов.

Для профилактики ДТП в 2026 году будет продолжена разъяснительная работа, обеспечено пресечение правонарушений, в том числе с использованием БПЛА.

«Управлением Госавтоинспекции Минской области согласованы три структурные подпрограммы, направленные на совершенствование организации и повышение безопасности дорожного движения, в том числе за счет реализации 288 инженерных решений. В 2026 году также планируется установка 33,22 км дорожных ограждений на разделительных полосах, устройство наружного освещения на 63 пешеходных переходах, устройство пяти кольцевых развязок, строительство 11 светофорных объектов на аварийно опасных пешеходных переходах и перекрестках», — добавил Андрей Любимов.

Кроме того, по инициативе УГАИ УВД Минского облисполкома для привлечения внимания водителей и предупреждения ДТП по причине сна за рулем согласовано размещение на автодорогах М1 Брест — Минск — граница Российской Федерации и М4 Минск — Могилев системы лазерного оповещения с зеленым и красным сигналами.

