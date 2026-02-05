13 мая 2026, среда, 20:37
  • 5.02.2026, 19:30
Путина предупредили о наступлении в РФ масштабного экономического кризиса

Кризис может наступить уже летом.

Накаченная триллиоными расходами на гособоронзаказ и выплаты завербованным на фронт, военная экономика России подходит к точке надлома.

Чиновники финансового блока правительства предупредили президента Владимира Путина о том, что уже в ближайшие месяцы в стране может разразиться экономический кризис. Об сообщает The Washington Post со ссылкой на источник, находящийся в непосредственном контакте с этими чиновниками.

По словам собеседника WaPo, предупреждения Путину становятся все более настойчивыми, а кризис, по мнению чиновников, может наступить уже летом. Путина предупредили, что без дальнейшего повышения налогов дефицит бюджета продолжит расти из-за падающих нефтегазовых доходов, а банковская система находится под нарастающим давлением из-за высоких процентных ставок и большого объема кредитов для финансирования войны, пишет WaPo.

До наступления кризиса осталось «три-четыре месяца», сказал изданию один из московских бизнесменов. По его словам, появляется все больше признаков инфляции куда выше декларируемых властями 6%, несмотря на рекордно жесткую политику ЦБ РФ с ключевой ставкой в 16%. На будущий кризис также указывают вынужденные увольнения тысяч рабочих и рекордная с пандемии волна закрытий ресторанов и баров в Москве, сказал источник WaPo.

После двух лет военного бума, когда ВВП рос больше чем на 4% в год, российская экономика впала в тяжелую депрессию. В прошлом году рост замедлился до 1%, из 28 гражданских отраслей промышленности 20 начали падать, а компании — от малых до крупных — стали массово испытывать проблемы с погашением долга. По данным ЦБ, более 10 трлн рублей кредитов на банковских балансах стали проблемными. Фактически в стране начался латентный банковский кризис, предупредили в феврале эксперты ЦМАКП.

Российский бюджет, несмотря на две волны повышения налогов, в этом году может получить астрономический дефицит в 10 триллионов рублей из-за сокращения закупок нефти Индией и скидок под $30 за баррель (согласно непубличным расчетам правительства). А если компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы за счет ФНБ, то истратить придется почти все свободные деньги фонда — 4,1 трлн рублей.

Новой «серьезной угрозой» для Кремля могут стать меры Евросоюза против «теневого флота», сказал WaPo источник, близкий к российским дипломатам. В январе 14 стран ЕС подписали соглашение о совместных действиях против танкеров с фальшивыми флагами, фактически угрожая закрыть для России Балтийское море — основной канал вывоза нефти за рубеж. В рамках 20-го пакета санкций ЕС хочет полностью запретить морские перевозки российских баррелей и сопутствующие услуги, что поставит под угрозу половину нефтеэкспорта, пишет WaPo.

«Это угроза не только для экономики, но еще и политический вопрос о том, как Россия может такое позволить, не потеряв политической репутации», — сказал дипломатический источник издания. К тому же, новые энергетические санкции может ввести Дональд Трамп, если сочтет, что «Россия саботирует мирный процесс», добавил он.

