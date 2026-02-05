Минчане возмущены поздним включением освещения 22 5.02.2026, 19:44

Появилась петиция к минским чиновникам.

Петиция к Мингорисполкому с просьбой не допустить изменения режимов работы уличного освещения, приводящего к отключению света в часы, когда на улицах еще (или уже) темно, появилась 5 февраля на сайте электронных обращений, заметило «Зеркало».

«Уважаемые должностные лица! Обращаюсь к вам в связи с поручением об изменении режимов работы уличного освещения, озвученным 3 февраля 2026 года на совещании по вопросам социально-экономического развития Витебской области. Предложение отключать освещение в 7.00 утра и включать в 20.00 вызывает серьезную обеспокоенность с точки зрения безопасности граждан, соблюдения действующего законодательства и экономической целесообразности», — говорится в петиции.

По мнению автора документа, решение чиновников и энергетиков нарушает социальные стандарты, строительные нормы, не учитывает фактическое время восхода и захода солнца, а также ставит под угрозу безопасности граждан.

«На основании изложенного прошу не допустить изменения режимов работы уличного освещения, приводящего к отключению света в часы, когда на улицах еще (или уже) темно. Обеспечить соблюдение государственного социального стандарта № 7 — удельный вес освещенных улиц не менее 80%. Обеспечить соблюдение норм в части освещенности улиц, особенно вблизи школ, детских садов, больниц, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. Рассмотреть альтернативные способы оптимизации расходов на освещение без ущерба для безопасности граждан», — резюмирует автор петиции.

Напомним, вечером 4 февраля уличное освещение в Минске вместо привычного времени включили в 19.00. Это случилось после того, как Александр Лукашенко раскритиковал чиновников за уличное освещение, заявив, что «горит вся страна, светится.

