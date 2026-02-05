Венесуэльская оппозиция считает возможным провести выборы в течение года

Венесуэльская оппозиция считает возможным провести выборы в течение года4
- 5.02.2026, 19:49
Ранее Трамп заявил, что «очень хотел бы» привлечь Марию Мачадо к участию в политике Венесуэлы.
Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила в интервью американскому изданию Politico, что Венесуэла может провести президентские выборы уже в этом году.
Мачадо признала, что пока не обсуждала этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом. В интервью она заявила, что, по ее мнению, прозрачная процедура голосования в Венесуэле может быть подготовлена за восемь-девять месяцев.
В 2025 году госпожа Мачадо получила Нобелевскую премию мира. Она неоднократно поддерживала американские удары по Венесуэле и военное вмешательство. Однако после того, как в январе США захватили диктатора страны Николаса Мадуро, Трамп отрицал возможность ее участия в венесуэльской политике. Многие аналитики также отмечали, что Белый дом делает ставку скорее на окружение бывшего президента Венесуэлы. При этом позже Трамп заявил, что «очень хотел бы» привлечь Мачадо к участию в политике в этой стране.