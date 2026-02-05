закрыть
13 мая 2026, среда, 20:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Венесуэльская оппозиция считает возможным провести выборы в течение года

4
  • 5.02.2026, 19:49
  • 1,546
Венесуэльская оппозиция считает возможным провести выборы в течение года

Ранее Трамп заявил, что «очень хотел бы» привлечь Марию Мачадо к участию в политике Венесуэлы.

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила в интервью американскому изданию Politico, что Венесуэла может провести президентские выборы уже в этом году.

Мачадо признала, что пока не обсуждала этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом. В интервью она заявила, что, по ее мнению, прозрачная процедура голосования в Венесуэле может быть подготовлена за восемь-девять месяцев.

В 2025 году госпожа Мачадо получила Нобелевскую премию мира. Она неоднократно поддерживала американские удары по Венесуэле и военное вмешательство. Однако после того, как в январе США захватили диктатора страны Николаса Мадуро, Трамп отрицал возможность ее участия в венесуэльской политике. Многие аналитики также отмечали, что Белый дом делает ставку скорее на окружение бывшего президента Венесуэлы. При этом позже Трамп заявил, что «очень хотел бы» привлечь Мачадо к участию в политике в этой стране.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин