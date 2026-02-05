Белорусу не выдали трудовую из-за книги, которую он не сдал в библиотеку 10 5.02.2026, 19:57

Это законно?

Предприятие на Витебщине нарушило Трудовой кодекс, пытаясь принудить работника сдать в библиотеку организации книгу. Подробности рассказали в пресс-службе Департамента госинспекции труда.

В ведомстве рассказали, что на предприятии не выдали работнику при увольнении трудовую книжку. Причина — тот «не сдал в библиотеку организации книги».

В Департаменте напомнили, что Трудовой кодекс обязывает нанимателя выдать трудовую книжку сотруднику в день увольнения. Несданные в библиотеку книги не могут быть поводом для нарушения закона.

Специалисты также напомнили, что при задержке выдачи трудовой книжки по вине нанимателя работнику выплачивается средний заработок за все время вынужденного прогула, и дата увольнения при этом изменяется на день выдачи трудовой книжки.

