Трамп: Война РФ против Украины «очень близка» к завершению 20 5.02.2026, 20:16

По словам президента США, его администрация «почти это сделала».

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США «очень близки» к тому, чтобы завершить войну страны-агрессора России против Украины. Об этом политик сказал 5 февраля во время национального молитвенного завтрака, видеозапись опубликована в YouTube Белого дома.

«Я очень упорно работаю над тем, чтобы закончить эту войну [в Судане], мы очень близки. Это будет девятая [из войн, которые, по словам Трампа, он закончил]. Если мы сначала не закончим с Россией и Украиной. Но мы упорно работаем над тем, чтобы закончить эту войну. Мы очень близки к этому. Мы почти это сделали», – отметил президент США.

