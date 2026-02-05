Впервые в Беларуси сделку по продаже квартиры оформили онлайн 5.02.2026, 20:15

Покупатель был в одном городе, продавец — в другом.

Впервые в стране регистраторы недвижимости провели онлайн-сделку по продаже недвижимости. Об этом 5 февраля сообщило Национальное кадастровое агентство (НКА).

Продавец недвижимости находился в Витебске, а покупатель — в Минске. Стороны сделки обратились в удобные для себя офисы организаций по государственной регистрации недвижимого имущества.

Затем участники подключились к онлайн-сессии, во время которой стороны согласовали условия, получили разъяснения своих прав и обязанностей.

Все необходимые документы, включая договор, стороны подписали в электронном виде на планшете, регистраторы — используя свою электронную цифровую подпись.

