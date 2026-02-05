закрыть
13 мая 2026, среда, 20:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Впервые в Беларуси сделку по продаже квартиры оформили онлайн

  • 5.02.2026, 20:15
  • 1,850
Впервые в Беларуси сделку по продаже квартиры оформили онлайн

Покупатель был в одном городе, продавец — в другом.

Впервые в стране регистраторы недвижимости провели онлайн-сделку по продаже недвижимости. Об этом 5 февраля сообщило Национальное кадастровое агентство (НКА).

Продавец недвижимости находился в Витебске, а покупатель — в Минске. Стороны сделки обратились в удобные для себя офисы организаций по государственной регистрации недвижимого имущества.

Затем участники подключились к онлайн-сессии, во время которой стороны согласовали условия, получили разъяснения своих прав и обязанностей.

Все необходимые документы, включая договор, стороны подписали в электронном виде на планшете, регистраторы — используя свою электронную цифровую подпись.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин