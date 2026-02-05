Польша готова передать Украине истребители МиГ в обмен на дроны 5.02.2026, 20:25

Варшава готова уже сейчас передать самолеты.

Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал 48-й пакет военной помощи Украине на 200 млн злотых (около $55,9 млн по курсу центробанка Польши). Об этом политик сказал 5 февраля в Киеве на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции.

Видеозапись опубликована в Facebook Зеленского.

По словам Туска, основой пакета будет бронетехника.

«Я знаю, что Украина нуждается в различных формах противовоздушной обороны, в частности в определенных типах боеприпасов и ракет. Не во всем мы можем помочь», – отметил премьер Польши.

По словам Туска, «если потребность в МиГ будет оставаться, Польша готова уже сейчас передать эти самолеты».

«Мы говорили здесь о взаимном обмене, и Украина готова к такому обмену. Речь идет об украинских дронах, поскольку мы хотим строить в Польше эффективную систему противодействия дронам, и сотрудничество с Украиной является для нас в этом вопросе приоритетом», – подчеркнул польский премьер.

