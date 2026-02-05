13 мая 2026, среда, 22:10
Россия предложила Китаю рекордные скидки на нефть после падения продаж в Индию

  • 5.02.2026, 20:48
Дисконт для сорта Urals достиг $12 за баррель.

Размер дисконта, с которым российские поставщики продают свою нефть в Китай, вырос до рекордных значений после того, как Дональд Трамп объявил в понедельник о заключении торговой сделки с Индией, предусматривающей отказ от сырья из России. Индийские НПЗ уже несколько месяцев сокращают его закупки, и китайские этим пользуются: часть партий перенаправляется в Китай, но продавцам приходится идти на ценовые уступки.

Скидки на сорт ESPO, поставляемый из тихоокеанского порта Козьмино, увеличились на этой неделе в китайских портах почти до $9 долларов за баррель по отношению к эталонной марке Brent, сообщает Reuters со ссылкой на участников торговых операций. В последние месяцы такие скидки составляли $7-8. Дисконт для сорта Urals, который из западных портов России в основном шел в Индию, но теперь частично перенаправляется в Китай, достиг $12 за баррель. Brent на этой неделе торгуется в диапазоне $65,8-69,8 за баррель.

Скидки достигли рекордных значений и могут вырасти еще сильнее, особенно для Urals, считают источники Reuters. «В последние месяцы китайские покупатели извлекают выгоду из скидок на российскую нефть, в результате чего некоторые из них даже сократили закупки иранской нефти, чтобы импортировать больше российской, — говорит аналитик Vortexa Эмма Ли. – Эта тенденция, скорее всего, сохранится в ближайшей перспективе, учитывая [продолжающееся] сокращение закупок Индией, которое, вероятно, приведет к еще более значительным скидкам».

В данном случае речь идет о скидках на цену в портах импортеров, включающую транспортные расходы. В российских же портах, где нефть отгружают на экспорт, цены значительно ниже, а скидки – больше.

На прошлой неделе, когда баррель Brent торговался по $65,3-70,5, ESPO в Козьмино продавался в среднем по $48,65, а Urals – по $40,34 в балтийских портах и по $37,84 – в черноморских, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media. То есть скидки составляли примерно $20-30 за баррель.

Переток российских поставок из Индии в Китай хорошо заметен на месячных данных. В 2025 году по ноябрь среднесуточные закупки Индии варьировались в диапазоне от 1,4 млн до 2 млн баррелей, а Китая – от 1 млн до 1,3 млн. Однако в январе 2026-го первая приобрела лишь 1,1 млн, а второй – 1,65 млн. Для Китая это стало крупнейшей закупкой с марта 2024 года и второй по величине – с начала российского вторжения в Украину в 2022 году.

По оценке аналитиков JPMorgan, после заключения торговой сделки с США Индия будет закупать от 0,8 до 1 млн баррелей российской нефти в сутки.

Со стороны же Китая масштабы увеличения спроса ограничены, если только к закупкам не подключатся государственные компании. Независимые НПЗ, главные покупатели санкционной нефти, не способны принять весь российский избыток, считают аналитики. На фоне роста запасов в наземных китайских хранилищах «мы ожидаем, что с марта объем морских поставок из России в Китай сократится после повышенных показателей в январе-феврале», сказал Reuters Сун Цзянань, старший аналитик Energy Aspects.

