Россия вернула в Беларусь 600 килограмм колбасы и сметаны
- 5.02.2026, 21:01
Что не так с грузом?
Крупную партию варено-копченой колбасы и сметаны из Беларуси не пустили в РФ. Груз развернули на границе в Псковской области и отправили обратно, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
В Россию везли 600 килограмм готовой мясной и молочной продукции. Во время проверки выяснилось, что у перевозчика не было документов, «подтверждающих безопасность и происхождение перевозимых товаров».
«Ветеринарно-санитарные правила транспортировки продукции также были нарушены, транспортное средство не оснащено холодильным оборудованием», — отметили в ведомстве.
В итоге груз вернули обратно в Беларусь.