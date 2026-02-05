13 мая 2026, среда, 22:12
Россия вернула в Беларусь 600 килограмм колбасы и сметаны

6
  • 5.02.2026, 21:01
  • 5,166
Что не так с грузом?

Крупную партию варено-копченой колбасы и сметаны из Беларуси не пустили в РФ. Груз развернули на границе в Псковской области и отправили обратно, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В Россию везли 600 килограмм готовой мясной и молочной продукции. Во время проверки выяснилось, что у перевозчика не было документов, «подтверждающих безопасность и происхождение перевозимых товаров».

«Ветеринарно-санитарные правила транспортировки продукции также были нарушены, транспортное средство не оснащено холодильным оборудованием», — отметили в ведомстве.

В итоге груз вернули обратно в Беларусь.

Африканский позор Путина — Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий — Гарри Каспаров
Путин три дня молчал — Иван Яковина
Дальше начинается невидимое — Леонид Невзлин