В Эстонии возник раскол между премьером и президентом 5 5.02.2026, 21:04

12,112

Из-за России.

В Эстонии между правительством и президентом возник раскол по вопросу о возможном возобновлении контактов с Россией, сообщает Bloomberg.

Так, президент страны Алар Карис ранее поддержал идею назначить спецпосланника от Евросоюза для возобновления контактов с Москвой. Он заявил, что Европа должна была инициировать переговорный процесс, но «немного опоздала», поэтому ее место за переговорным столом занял американский президент Дональд Трамп. Тем не менее, по его словам, европейская сторона все еще имеет право голоса, поскольку косвенно участвует в в войне, поддерживая Украину.

Однако эстонский премьер Кристен Михал, выступая перед журналистами 5 февраля, не согласился с этой позицией. Он заявил, что прямые переговоры с Москвой «неуместны». Политик также выразил мнение, что «в случае с Россией работает только давление».

«Существует мнение, что Европейский союз не участвует в переговорах. Могу сказать, что Европейский союз постоянно участвует в переговорах — мы участвуем в переговорах с Украиной», — сказал Михал.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com