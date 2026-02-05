Курс биткоина обвалился14
- 5.02.2026, 21:09
- 6,800
До рекордного с октября 2024 года минимума.
Курс биткоина обвалился в четверг, 5 февраля, ниже отметки $67 тыс., достигнув минимума с октября 2024 года.
На локальном минимуме цена опускалась до $66 512 за монету. Абсолютный максимум стоимости криптовалюта показала в октябре 2025 года — $126 тыс.
Цена криптовалюты потеряла уже почти половину от рекордного максимума прошлого года, утратив все приобретения, сделанные во время второго срока президента США Дональда Трампа.