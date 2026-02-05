Зеленский назвал США следующим после Абу-Даби местом переговоров 2 5.02.2026, 21:20

Президенту Украины доложили об итогах второго раунда российско-украинских переговоров.

Следующая встреча для обсуждения мирного урегулирования состоится, скорее всего, в Соединенных Штатах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он сообщил, что члены делегации доложили ему об итогах второго раунда российско-украинских переговоров при посредничестве США в Абу-Даби. Подробную информацию президент получит после их прилета в Украину, поскольку «многие аспекты невозможно обсудить по телефону».

«Из того, что уже можно сказать, — в ближайшее время планируются следующие встречи. Вероятно, в Америке», — продолжил Зеленский.

