Зеленский назвал США следующим после Абу-Даби местом переговоров
- 5.02.2026, 21:20
Президенту Украины доложили об итогах второго раунда российско-украинских переговоров.
Следующая встреча для обсуждения мирного урегулирования состоится, скорее всего, в Соединенных Штатах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он сообщил, что члены делегации доложили ему об итогах второго раунда российско-украинских переговоров при посредничестве США в Абу-Даби. Подробную информацию президент получит после их прилета в Украину, поскольку «многие аспекты невозможно обсудить по телефону».
«Из того, что уже можно сказать, — в ближайшее время планируются следующие встречи. Вероятно, в Америке», — продолжил Зеленский.