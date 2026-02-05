Синнер поработал контролером в поезде перед Олимпиадой в Италии

  • 5.02.2026, 21:25
Теннисист является официальным послом Олимпийских игр 2026 года.

Итальянский теннисист, вторая ракетка мира < >Янник Синнер поработал контролером в поезде в Милане перед Олимпийскими играми 2026 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

24-летний теннисист стоял у входа в вагон и проверял билеты пассажиров. Спортсмен участвовал в кампании по продвижению Игр в Италии.

Синнер является официальным послом Олимпиады-2026.

Ранее издание сообщало, что спортсмен не примет участия в церемонии открытия игр, потому что отправится на турнир в Доху (Катар).

Итальянец занимает вторую строчку рейтинга ATP, на его счету 24 титула. Синнер дважды побеждал на Australian Open (2024, 2025) и по одному разу на US Open (2024) и Уимблдоне (2025).

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

