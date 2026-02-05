Синнер поработал контролером в поезде перед Олимпиадой в Италии 5.02.2026, 21:25

1,864

Теннисист является официальным послом Олимпийских игр 2026 года.

Итальянский теннисист, вторая ракетка мира < >Янник Синнер поработал контролером в поезде в Милане перед Олимпийскими играми 2026 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

24-летний теннисист стоял у входа в вагон и проверял билеты пассажиров. Спортсмен участвовал в кампании по продвижению Игр в Италии.

Синнер является официальным послом Олимпиады-2026.

Ранее издание сообщало, что спортсмен не примет участия в церемонии открытия игр, потому что отправится на турнир в Доху (Катар).

Итальянец занимает вторую строчку рейтинга ATP, на его счету 24 титула. Синнер дважды побеждал на Australian Open (2024, 2025) и по одному разу на US Open (2024) и Уимблдоне (2025).

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com