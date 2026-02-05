13 мая 2026, среда, 22:17
Умеров написал коммюнике по итогам трехсторонних переговоров в ОАЭ

3
  • 5.02.2026, 21:41
  • 18,540
О чем договорились?

Глава делегации Украины на трехсторонних переговорах в ОАЭ, секретарь СНБО Рустем Умеров назвал конструктивной встречу в Абу-Даби 4-го и 5 февраля. Он опубликовал в Facebook коммюнике по итогам второго раунда переговоров.

По словам Умерова, их целью было «продвижения усилий по прекращению войны в Украине».

«Обсуждения носили конструктивный характер и были сосредоточены на путях создания условий для достижения продолжительного мира», – написал секретарь СНБО.

Как отметил Умеров, делегации достигли договоренности, согласно которой РФ и Украина совершили взаимное освобождение по 157 военнопленных. Это первый обмен за последние пять месяцев, указал глава украинской делегации.

«В течение двух дней делегации провели широкие обсуждения остальных нерешенных вопросов, в частности методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий», – рассказал Умеров.

Он подчеркнул, что делегации договорились проинформировать свои столицы и продолжить трехсторонние переговоры в ближайшие недели.

