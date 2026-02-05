Под Вилейкой маршрутка с 12 пассажирами врезалась в упавшее на дорогу дерево

Под Вилейкой маршрутка с 12 пассажирами врезалась в упавшее на дорогу дерево10
- 5.02.2026, 21:49
Авария с участием маршрутки произошла 5 февраля около 19.00 на трассе Р58 Минск — Калачи — Мядель в Вилейском районе, сообщили в ГАИ.
По информации ведомства, 69-летний водитель микроавтобуса Mercedes врезался в упавшее на дорогу дерево, после чего автомобиль съехал в кювет.
«В маршрутном такси находились 12 человек. Водитель и 53-летняя женщина-пассажир госпитализированы», — сообщили в ГАИ.