закрыть
13 мая 2026, среда, 22:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Time назвал истоки «одержимости Трампом» Гренландией

9
  • 5.02.2026, 22:02
  • 11,198
Time назвал истоки «одержимости Трампом» Гренландией

Детали.

Начало попыткам американского президента Дональда Трампа установить контроль над Гренландией положил брифинг разведслужб, проведенный для него в 2018 году, сообщает журнал Time со ссылкой на источники. Материал Time называется «Истоки одержимости Трампа Гренландией».

Тогда Трампу сообщили о росте активности российских подводных лодок и усиление присутствия китайских судов в Арктике. Разведслужбы считали, что это представляет угрозу безопасности США.

Затем Трамп встретился со своим давним другом и бизнесменом Рональдом Лаудером. Тот рассказал политику об экономических проблемах Дании и предположил, что США могли бы использовать это для прямой покупки Гренландии.

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома того времени и еще одного источника, знакомого с содержанием встречи, Трампа больше всего волновала мысль о необходимости более масштабного и постоянного присутствия США в Гренландии из-за ее стратегического расположения в Северной Атлантике.

Три источника, близких к Трампу, рассказали, что со времен первого срока президенту не давало покоя чувство, что США уже однажды уступали власть над Гренландией. В начале 1950-х годов, как отмечает Time, Штаты построили там авиабазу Туле — ныне космическую базу Питуффик, которую впоследствии стали эксплуатировать. Эта территория играла ключевую роль в противоракетной обороне и ядерном сдерживании в регионе.

В годы «холодной войны» США фактически контролировали Гренландию в военном отношении, пишет журнал. Влияние Дании было ограниченным и в основном номинальным: когда стратегические потребности сталкивались с вопросами суверенитета, приоритеты американской безопасности становились определяющими. Но после окончания холодной войны США сократили свое присутствие в Гренландии, закрыв или объединив объекты, база Туле сохранилась в качестве форпоста.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин